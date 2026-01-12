«ضمان» تختتم سلسلة ندواتها التوعوية في عام المجتمع

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

اختتمت الشركة الوطنية للتأمين – ضمان، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، سلسلة الندوات التي نظّمتها خلال عام المجتمع، وغطّت العديد من الموضوعات الصحية التي تهُمّ كافة الأفراد والشرائح.

ومن خلال التعاون مع نخبة من المستشفيات والمؤسسات الصحية في الدولة، نجحت «ضمان» في تقديم محتوى تثقيفي موثوق عبر برنامج ندواتها الافتراضية لعام 2025، أسهم في رفع مستوى الوعي حول أبرز الموضوعات الصحية والأمراض المزمنة، والحلول الوقائية، وأنماط الحياة الصحية.

وأكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين – ضمان، أن هذه الندوات أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة ومسؤوليتها المجتمعية، مشيراً إلى أثرها اللافت في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحية واعية تُسهم في تحسين جودة حياتهم.

وقال: «نضع في (ضمان)، صحة المجتمع في صميم أولوياتنا، ونؤمن بأن نشر المعرفة الصحية التثقيفية هو حجر الأساس لبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة، حيث تمكّن الأفراد من تبنّي أساليب حياة صحية والوقاية من الأمراض، ولقد أثبتت الندوات الافتراضية قدرتها على الوصول إلى جمهور أوسع وتقديم محتوى موثوق وهادف، ونسعى باستمرار لتعزيز هذه المبادرات لدعم رؤية المجتمع الإماراتي نحو مستقبل صحي ومستدام».

وأضاف: «برنامج الندوات الافتراضي التثقيفي تم إعداده بشكل متكامل، لتعزيز الوعي الصحي وجودة الحياة، ومنذ انطلاق سلسلة الندوات التثقيفية خلال العام الماضي، نظمّت (ضمان) مجموعة من الندوات الافتراضية تناولت مجموعة واسعة من الموضوعات الصحية، مستهدفةً مختلف الفئات العمرية والمجتمعية».

وتابع: «انطلقت السلسلة بندوة (نصائح لصيام صحي خلال شهر رمضان) في مارس الماضي، والتي شاركت مجموعة من النصائح لصيام صحي خلال الشهر الفضيل، وفي أبريل 2025، نظّمت الشركة ندوة حول اضطرابات الجهاز الهضمي، فيما تناولت أبرز الأمراض الشائعة وطرق الوقاية منها والخيارات العلاجية المتاحة».

وقال: «مايو الماضي شهد انعقاد ندوة بعنوان (صحة الرئة – الوقاية من اضطرابات الرئة)، ساهمت في تسليط الضوء على الأمراض التنفسية الأكثر انتشاراً، مع التركيز على اضطرابات الرئة الشائعة ومخاطر التدخين والسجائر الإلكترونية وأهمية الكشف المبكر، وفي يونيو الماضي، نظّمت الشركة ندوة (اضطرابات الغدة الدرقية والسمنة)، حيث تمت مناقشة العلاقة بين اضطرابات الغدد والسّمنة وأهمية الكشف المبكر والحلول العلاجية المتاحة».

تجدر الإشارة إلى أن الندوات والمبادرات الأخرى، التي أطلقتها «ضمان» خلال عام المجتمع، تعكس التزام الشركة بترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها الخطوة الأولى نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة واستدامة، وتؤمن «ضمان» بأن تمكين الأفراد من المعرفة الطبية الموثوقة يمثّل عنصراً محورياً في الحد من انتشار الأمراض وتعزيز جودة الحياة.

وأشار الظاهري إلى أن المبادرات تواصلت في يوليو الماضي، عبر ندوة حول أهمية الرعاية الوقائية والفحوصات واللقاحات الدورية، وركّزت على أهمية إجراء الفحوصات المنتظمة للحفاظ على الصحة العامة، وفي سبتمبر الماضي، نظّمت الشركة ندوة «صحة الأطفال»، وتناولت الاستخدام الآمن للشاشات وسبل الوقاية من السمنة. وفي أكتوبر من العام الماضي، أقيمت ندوة «كل ما يخص صحة المرأة»، والتي تناولت موضوعات تشمل صحة المرأة، بما في ذلك سرطان الثدي. كما نظّمت «ضمان» ندوة بعنوان «التوعية بمرض السكري» في نوفمبر الماضي، وعقدت ندوة توعوية افتراضية سلّطت الضوء على صحة الرجال.