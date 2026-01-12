«الغرير» تدعم 45 ألف شاب إماراتي لوظائف المستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

أصدرت مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم تقرير «استطلاع نبض المهارات في الإمارات لعام 2025»، في أول تحليل وطني من نوعه يرصد اتجاهات سوق العمل في دولة الإمارات، وتحوّل مشهد المواهب في ظل اقتصاد آخذ في التشكل حول الذكاء الاصطناعي، ويضع الاستدامة في صميم أولوياته. ويكشف التقرير عن تغيرات جوهرية في الطلب على المهارات.

ويُظهر التقرير أن نحو ست مهارات من أصل عشر مطلوبة اليوم في الإمارات، هي مهارات بشرية أساسية، مثل التواصل، والقيادة، والعمل الجماعي، وحل المشكلات، والقدرة التنظيمية، وإعداد التقارير، والتوثيق. ورغم التوسع المتسارع في تبنّي الذكاء الاصطناعي عالمياً، تؤكد البيانات أن هذه القدرات «الإنسانية» تبقى حجر الزاوية في تنافسية سوق العمل الإماراتي.

وأكدت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير لـ«الاتحاد»، أن البيانات تُثبت أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لضمان جاهزية الاقتصادات للمستقبل، بل يبقى الإنسان محور التفوق الحقيقي. وأشارت إلى أن القدرة على التكيف وامتلاك غاية واضحة يمثّلان ميزة مستدامة لدولة الإمارات، بفضل استثمار قيادتها المتواصل في بناء الإنسان.

ويمتد أثر التقرير إلى التطبيق العملي من خلال منصة «مسار الغرير»، وهي منصة وطنية للبيانات الوظيفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستهدف دعم 45 ألف شاب وشابة إماراتيين في انتقالهم من التعليم إلى التوظيف. وتقوم المنصة على مطابقة ذكية بين أصحاب العمل وأصحاب المواهب وفقاً للمهارات المطلوبة، وتحليل لحظي للوظائف يوجه الشباب نحو فرص تنمية مهارات مخصّصة، ودمج بيانات التعليم والتدريب والتوظيف بهدف مواءمة المهارات مع الأولويات الاقتصادية للدولة.