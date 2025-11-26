Blockrise تحصل على ترخيص MiCA الهولندي وتُدخل قروضًا مضمونة بالبيتكوين إلى الشركات الأوروبية

تام شمس - الأربعاء 26 نوفمبر 2025 05:56 مساءً - Blockrise، وهي شركة ناشئة هولندية تعمل حصريًا بالبيتكوين، حصلت على ترخيص تنظيمي يفتح الباب أمام تقديم خدمات مالية كاملة التنظيم مرتبطة بالبيتكوين في أوروبا.

فقد منحت هيئة الأسواق المالية الهولندية (AFM) الشركة ترخيصًا بموجب لائحة MiCA الأوروبية الجديدة لتنظيم الأصول الرقمية، بحسب ما أعلنت Blockrise يوم الأربعاء.

الترخيص، الصادر يوم الثلاثاء، يسمح للشركة بتقديم خدماتها المتعلقة بالبيتكوين بما في ذلك الحفظ والتداول وإدارة الأصول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

إضافةً إلى ذلك، تطلق Blockrise خدمة جديدة تمكّن عملاء الشركات من الحصول على قروض مضمونة بالبيتكوين، رغم أن MiCA لا تنظّم خدمات الإقراض المشفرة بعد.

قروض للشركات تبدأ من 23,000 دولار

قال المدير التنفيذي لـBlockrise، يوس لازيت، لـCointelegraph:

"يشكّل MiCA الأساس الذي يسمح لـBlockrise بتقديم قروض مضمونة بالبيتكوين، مع قصرها على عملاء الشركات للالتزام بالضوابط التنظيمية."

اعتبارًا من اليوم، ستتيح Blockrise خدمة ائتمانية جديدة لجميع عملائها من الشركات، مع قروض تبدأ من 20,000 يورو (23,150 دولارًا).

وأضاف لازيت أن العملاء "يمكنهم رهن البيتكوين لفتح قرض مقابلها"، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الحالي يبلغ 8% ويتم مراجعته شهريًا.

الرئيس التنفيذي لشركة Blockrise يوس لازيت (يسار) ومدير التكنولوجيا جاسبر هو. المصدر: Blockrise

دخل إطار MiCA حيّز التطبيق الكامل في أواخر 2024 لتنظيم إصدار وتداول الأصول الرقمية، لكنه لا يشمل بعد مجالات مثل الإقراض والتمويل اللامركزي (DeFi) وغيرها.

وعلّق لازيت بأن MiCA "لا ينظم كل شيء حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتوسع بمرور الوقت ليشمل الإقراض والتعدين والمدفوعات وغيرها"، مضيفًا أن الحصول على ترخيص MiCA "شرط لتقديم قروض مضمونة بالبيتكوين، مثل تراخيص الحفظ والتحويل والوساطة".

تأسست Blockrise في 2017 كمنصة لإدارة الأصول الرقمية، وتقدّم ما تسميه "هيكل محفظة شبه ذاتية".

فعوضًا عن الاستعادة عبر مفتاح خاص كما في الحفظ الذاتي الكامل، يحصل العملاء على "مفتاح Blockrise" الرقمي الذي لا قيمة له بحد ذاته إلا لفتح الوصول إلى البيتكوين على المنصة.

وأوضح لازيت أن لدى الشركة "خزائن متعددة تعتمد على وحدات أمنية عتادية (HSM) تُنشئ محافظ البيتكوين بشكل آمن ولا يمكن استخراج مفاتيحها"، وأن تنفيذ أي معاملة يتطلب توقيعًا مشتركًا من المستخدم وBlockrise.

وكون الشركة لا تقوم بحفظ الأصول بالمعنى التقليدي، قال لازيت إن "الأصول المُدارة ليست مقياسًا دقيقًا"، لكنه أوضح أن Blockrise تشرف حاليًا على نحو 100 مليون يورو (116 مليون دولار) من أصول العملاء.