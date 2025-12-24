تقلبات نهاية العام مستمرة: سعر البيتكوين تحت الضغط وتراجع واضح للعملات البديلة

أظهر سوق العملات الرقمية تراجع ملحوظ مع استمرار ضغوط البيع على البيتكوين، التي فشلت في الحفاظ على مكاسبها فوق مستوى 90 ألف دولار يوم الاثنين، لتتجه بعدها في مسار هابط أوصلها إلى ما دون 86,500 دولار.

ومع اقتراب نهاية العام، تبدو البيتكوين مرشحة لإنهاء الأداء سلبي.

ازدادت التقلبات في نهاية الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر والتي جاءت أفضل من المتوقع.

حينها قفز سعر بيتكوين إلى نحو 89,500 دولار قبل أن يتراجع السعر سريعا إلى مستوى منخفض عند 84,400 دولار خلال أقل من 12 ساعة.

تدخل المشترون لاحقا ودفعوا السعر للعودة فوق 89 ألف دولار، قبل أن يشهد السوق حركة محدودة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع الحالي، حاولت بيتكوين الصعود مجددا لتصل إلى 90,400 دولار لأول مرة خلال خمسة أيام، إلا أن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، إذ تصاعدت عمليات البيع سريعا وهبط السعر بأكثر من 3000 دولار ليظل الآن عند 87,000 دولار.

تراجعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نحو 1.73 تريليون دولار وفقا لـ “CoinGecko”، مع استمرار هيمنتها على السوق فوق 57%.

أما العملات البديلة، فتعكس بدورها ضعف عام.

تراجع سعر الإيثيريوم إلى قرابة 2920 دولار بعد أن كان قد لامس 3060 دولار قبل أيام، بينما هبطت BNB إلى نحو 835 دولار بعد توقفها عند 870 دولار.

كما ابتعدت XRP عن مستوى الدعم 1.90 دولار عقب انخفاض مماثل.

وسجلت عملات أخرى مثل سولانا ودوجكوين وكاردانو والبيتكوين كاش وزي كاش خسائر يومية وصلت إلى 2%، في حين هبطت TAO بنحو 5.5%.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت CC بنسبة 6.5% لتصل إلى 0.09 دولار.

بشكل عام، فقدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية أكثر من 100 مليار دولار منذ ذروة يوم الاثنين، لتتراجع إلى حوالي 3.05 تريليون دولار.

