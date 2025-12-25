متداولو البيتكوين متفائلون بعد تلميح إيلون ماسك إلى نمو اقتصادي “بعشرات النقاط المئوية”

تام شمس - الخميس 25 ديسمبر 2025 02:48 مساءً - سادت حالة من التفاؤل بين مجتمع البيتكوين بإمكانية عودة العملة الرقمية إلى الصعود، بعد أن توقّع الملياردير إيلون ماسك أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً كبيراً بحلول ديسمبر 2026 على أقرب تقدير.

وقال ماسك في منشور على منصة X يوم الثلاثاء: “نمو من خانتين عشريتين قادم خلال 12 إلى 18 شهراً”. وأضاف: “إذا كان الذكاء الاصطناعي التطبيقي مؤشراً على النمو الاقتصادي وهو ما ينبغي أن يكون فإن نمواً من ثلاث خانات ممكن خلال نحو خمس سنوات”.

غالباً ما يستند متداولو البيتكوين إلى المؤشرات الكلية، من توقعات النمو إلى سياسات البنوك المركزية، لاستشراف كيفية انعكاس الاتجاهات الاقتصادية العامة على سعر البيتكوين (BTC).

وقد شكّلت تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام أحد المحفزات الرئيسية التي راقبها المستثمرون عن كثب، لتقييم ما إذا كان تيسير الأوضاع المالية قد يدعم أصول المخاطر.

متداولو البيتكوين يدعمون توقعات ماسك

علّق رائد الأعمال في مجال البيتكوين أنتوني بومبليانو قائلاً: “أغنى رجل في العالم يتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي من خانتين خلال 18 شهراً، ويقول إن نمواً يتجاوز 100% ممكن إذا حقق الذكاء الاصطناعي إمكاناته الحقيقية”.

من جهتها، قالت شركة Oryon Finance، المتخصصة في بنية العوائد لأصول العالم الحقيقي (RWA)، إن توقعات ماسك “ليست مجرد ضجيج عشوائي في العادة”.

في المقابل، شكك بعض مراقبي السوق في دقة توقعات ماسك، حيث قال أرتيم روساكوفكسي إن التنبؤات ليست “أقوى نقاط” ماسك.

مخاوف استمرار السوق الهابطة للبيتكوين

في الوقت نفسه، أعرب آخرون عن مخاوفهم من توقعات تشير إلى عام هبوطي للبيتكوين في 2026. وكتب المعلق في الأسواق Bariksis رداً على منشور ماسك أنه “على الرغم من هذه التوقعات، نحن متجهون إلى سوق هابطة في 2026”.

وكان كل من المتداول المخضرم بيتر براندت وباحث فيديليتي جوريين تيمر قد صرّحا في ديسمبر بأن سعر البيتكوين قد يتراجع إلى نطاق 60,000 دولار في عام 2026.

ويجري تداول البيتكوين حالياً عند مستوى 87,709 دولارات وقت النشر، منخفضاً بنحو 29.89% عن أعلى مستوياته البالغة 125,100 دولار التي سجلها في 5 أكتوبر، وفقاً لبيانات CoinMarketCap.