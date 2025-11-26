إغلاق مفاجئ لأهم الطرق بين مكة والطائف.. المرور يكشف مدة الإغلاق والمسارات البديلة

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 04:11 مساءً - أفادت إدارة مرور العاصمة المقدسة، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، عن بدء تنفيذ خطة مرورية جديدة تشمل إغلاق جسر الشرائع بالكامل في الاتجاه المؤدي إلى الطائف، إضافة إلى إغلاق التقاطع الواقع أسفل الجسر بشكل كامل.

إغلاق أهم الطرقات الواصلة بين مكة والطايف والمرور يكشف عن المسارات البديلة ومدة الاغلاق

وقد تم الإعلان عن بدء تنفيذ هذا الإجراء اعتبار من يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025م، الذي يصادف الثاني من شهر جمادى الأولى لعام 1447هـ، حيث سيتم تحويل مسار المركبات إلى الطريق المحاذي للجسر بشكل مؤقت حتى انتهاء أعمال الصيانة.

أسباب الإغلاق وأهداف المشروع

يأتي هذا الإغلاق ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنفيذ أعمال صيانة شاملة للجسر والتقاطعات المرتبطة به، وتشمل معالجة الهياكل الخرسانية، وإعادة تأهيل الأسطح الإسفلتية، وفحص أعمدة الدعم والجوانب الإنشائية.

وتسعى الجهات المنفذة من خلال هذه الأعمال إلى رفع مستوى السلامة المرورية وضمان كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الطرق وتعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة الشرقية للعاصمة المقدسة.

تأثير الإغلاق على حركة السير

من المتوقع أن تشهد المنطقة المحيطة بالجسر كثافة مرورية متزايدة خلال الأيام الأولى من بدء الإغلاق، نتيجة تحويل الحركة إلى المسارات البديلة المجاورة.

ولهذا، أوضحت إدارة المرور أنه تم إعداد خطة تنظيمية تشمل انتشار الدوريات الميدانية وتكثيف الإشراف على التقاطعات الحيوية لضمان سلاسة حركة المركبات وتقليل التأثير على قائدي السيارات.

الطرق البديلة والإرشادات المرورية

دعت إدارة المرور جميع مستخدمي الطريق إلى اتباع اللوحات الإرشادية الموضوعة في الميدان، واستخدام الطرق البديلة التي تم تجهيزها مسبقا لتسهيل التنقل، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من رجال المرور في المواقع.

كما حثت السائقين على التعاون مع الفرق الميدانية والتخطيط المسبق للرحلات لتفادي الازدحام وتأخير الوصول إلى الوجهات المقصودة.

جهود مشتركة لتحسين البنية التحتية

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية التي تنفذها الجهات المعنية في العاصمة المقدسة بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مستويات الأمان والسلامة العامة.

وتؤكد إدارة المرور أن هذه الإجراءات مؤقتة وستسهم مستقبلا في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المدينة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.