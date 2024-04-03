لصبغ شعرك في المنزل.. نصائح وخطوات يجب اتباعها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

صبغ الشعر في المنزل عادة تحرص عليها كثير من ربات البيوت، توفيرًا لتكلفة الذهاب إلى صالونات التجميل وقضاء وقت طويل لإنجاز الهدف، لكن هناك مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب اتباعها عند استخدام صبغة الشعر في المنزل، تجنبًا لحدوث أي مشكلات في الشعر تؤدي إلى تلفه أو تساقطه.

نصائح عند صبغ الشعر في المنزل

نقدم أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند صبغ الشعر في المنزل، حسب ما استعرضه موقع «johnfrieda» العالمي.

- اختيار لون الشعر الذي يناسبك:

تعد الخطوة الأولى لاختيار صبغة شعر مثالية لكِ، هي تحديد درجة اللون التي تناسب بشرتك.

- معرفة هل تناسب الصبغة شعرك أم لا:

لمعرفة إذا كان من المناسب لكِ صبغ شعرك أم لا، يجب أن تعرفي كيف ينمو شعرك، فإذا كان ينمو ببطء، فقد تحتاجين إلى صبغه بشكل أقل مما لو كان ينمو بسرعة، ومع ذلك، ينصح الخبراء بإعادة صبغ شعرك كل 4-6 أسابيع للحفاظ على لونه حيويًا، لكن يجب عليكِ إذا كنتِ تفكرين في صبغ شعرك بشكل متكرر، فصبغ شعرك كثيرًا قد يؤدي إلى إتلافه وإصابته بالهشاشة وتقصف الأطراف.

- تحديد كمية الصبغة:

قبل البدء في عملية الصبغ يجب عليكِ التأكد من أن الكمية مناسبة لشعرك، حتى لا تنفذ منكِ وأنتِ في منتصف المهمة.

- اتباع التعليمات:

يجب عليكِ قراءة التعليمات المدونة على العبوة جيدًا واتباعها، حيث يمكن أن تختلف كل علبة صبغة في المنزل عن الأخرى، حتى تصلي للنتائج المرجوة.

أهم النصائح لصبغ شعرك في المنزل

- اصبغي شعرك بعد تجفيفه فإذا كان شعرك مشبعًا بالماء، فلن يمتص الصبغة.

- ارتدي ملابس فضفاضة وسهلة الإزالة، يمكنك رفعها فوق الجزء العلوي من شعرك عندما يحين وقت شطف شعرك.

- تأكدي من استخدام القفازات التي تستخدم لمرة واحدة والمتضمنة في العبوة، لتجنب وصول الصبغة إلى يديك وأظافرك.