الشؤون الإسلامية " أكثر من 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة الدعوة والإرشاد، برنامج “تحصين وأمان” خلال الفترة من 1 إلى 30 جمادى الأولى 1447هـ، الموافق 23 أكتوبر إلى 21 نوفمبر 2025م. وتضمّن البرنامج تنفيذ 5,588 كلمة دعوية في 1,434 موقعًا، استفاد منها 29,700 مستفيد، بمشاركة 257 منفّذًا، وذلك في 14 محافظة ضمن نطاق الفرع. ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بالوعي الشرعي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز الحصانة الفكرية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، من خلال سلسلة من الكلمات والمحاضرات التوعوية المقدّمة في محافظات المنطقة، بما يسهم في نشر المعارف الشرعية الصحيحة وإيصال الرسائل الدعوية بصورة واضحة وشاملة. وتأتي هذه الجهود ضمن البرامج الدعوية التي يحرص الفرع على تنفيذها للإسهام في تعزيز الثقافة الشرعية لدى المجتمع، وتحقيق رسالة الوزارة في نشر العلم الشرعي الصحيح.

