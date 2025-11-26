سنار تبحث مع مدير الموارد البشرية بمنظمة الإغاثة الدولية تدخلاتها في مجال الصحة

ولاية سنار بحث مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالإنابة بولاية سنار د. علاءالدين حسن خليفة مع مدير الموارد البشريه بمنظمة الإغاثة الدولية تدخلات المنظمة في مجال الصحة مثمنا جهود المنظمة داعيا لمزيد من التدخلات الصحية بالولاية. من جهتها اكدت مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الاساسية فاطمه محمد عبدالحليم ان اغلب تدخلات منظمة الإغاثة الدولية في مجال الرعاية الصحية الأساسية في المراكز الصحية وحملات مكافحة نواقل الأمراض وسلامة المياه والإصحاح البيئي . كما تدخلت في مركز الصحة النفسية بمستشفى سنار وكشفت فاطمه عن حملات اصحاح بيئي انتظمت جميع المراكز والوحدات الصحية بجميع المحليات تماشيا مع الحملات التي انتظمت الولاية . من جهته اكد مدير الموارد البشريه بمنظمة الإغاثة الدولية محمد ساكن أن المنظمة ستواصل في مشاريعها الصحية خدمة لمواطن الولاية . فيما اشاد مدير منظمة الإغاثة الدولية مكتب ولاية سنار د. وضاح عادل ان المنظمة تنسق مع وزارة الصحة في كافة المشروعات التي تم تنفيذها بالولاية، مؤكدا مواصلة التنسيق وتنفيذ المشاريع بالولاية. سونا

