تكنولوجيا: كشف موعد إطلاق Realme P4x ومواصفاته الأساسية وتصميمه رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت Realme سلسلة P4 في أغسطس الماضي بهاتفين هما P4 وP4 Pro، وتستعد الشركة الآن لإضافة هاتف جديد إلى السلسلة هو Realme P4x، والمقرر الكشف عنه رسميًا في 4 ديسمبر.

وتخطط Realme لإطلاق P4x في الهند يوم 4 ديسمبر تمام الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي. وسيعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7400 Ultra، كما سيأتي ببطارية كبيرة بسعة 7000 ملّي أمبير.

وتروّج الشركة للهاتف بصفته “أسرع جهاز ببطارية 7000mAh” وتؤكد أنه “مزود بأفضل مزيج للشحن والبطارية في فئته”. أما سرعة الشحن فهي 45 واط، مع دعم ميزة الشحن المباشر لتقليل الحرارة أثناء اللعب.

كما كشفت Realme عن أن P4x سيحصل على شاشة بتحديث 144 هرتز، ليصبح الجهاز الوحيد في هذه الفئة القادر على تشغيل لعبة BGMI حتى 90 إطارًا في الثانية ولعبة Free Fire حتى 120 إطارًا في الثانية. وسيوفر الهاتف مساحة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، رغم أن خيارات الذاكرة المتاحة لم تُعلن بعد.

