تكنولوجيا: إطلاق سماعات Huawei FreeBuds Pro 5 اللاسلكية بميزة عزل الضوضاء والصوت عالي الدقة

قدّمت شركة هواوي سماعاتها الجديدة FreeBuds Pro 5 ضمن أحدث إصداراتها، مع تحسينات ملحوظة في عزل الضوضاء وجودة الصوت اللافقدي. وتعمل السماعات بشريحة Kirin A3 المخصّصة ونظام تشغيل صوتي مزدوج يوفر أداءً أعلى في مختلف الترددات.

يعتمد كل طرف من السماعات على محرّك باس مزدوج مغناطيسي عالي الخطية، بالإضافة إلى مضخّم صوتي مسطّح دقيق. وبفضل تقنية NearLink E2.0 المدمجة مع شريحة Kirin A3، تدعم السماعات بثًا صوتيًا لافقديًا بسرعة تصل إلى 4.6 ميجابت في الثانية.

وتتوافق FreeBuds Pro 5 مع عدة صيغ صوتية مثل AAC وSBC وLDAC وL2HC، وتأتي بتصميم داخل الأذن مع ساق قصيرة وسيلكونات متنوعة. بينما تحصل علبة الشحن على تصميم بيضاوي مائل للشكل الكبسولي.

وفي جانب الاتصال، تدعم السماعات تقنية Bluetooth 6.0 والاقتران المتعدد مع الأجهزة. وتحمل علبة الشحن تصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار، في حين ترتفع مقاومة السماعات نفسها إلى معيار IP57.

أما البطارية، فتمنح حتى 8 ساعات من التشغيل دون تفعيل العزل، وتصل إلى 33 ساعة مع الاعتماد على العلبة. وعند تفعيل ANC، تعمل السماعات لمدة تصل إلى 5 ساعات أو 22 ساعة باستخدام العلبة وتتوفر السماعات بأربعة ألوان هي: الذهبي والفضي والأبيض والأزرق.

ويبلغ سعرها 1,449 يوان صيني (حوالي 205 دولار)، وذلك عبر الموقع الرسمي لهواوي في الصين.

