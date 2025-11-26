تابع الان خبر مناورات مشتركة مع السعودية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - شهد وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر المرحلة الرئيسية من التدريب “ميدوزا-14” الذي يُعد أحد أبرز التدريبات العسكرية المشتركة التي تنفذها مصر مع عدد من الدول.

وشارك في متابعة فعاليات التدريب، الذي استمر لعدة أيام في نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط وقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد الجوية المصرية، كبار القادة العسكريين، من بينهم:

الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية،

الفريق أول ديميترِيوس خوبيس، رئيس هيئة الأركان العامة اليونانية،

الفريق إيمانويل ثيودورو، قائد الحرس الوطني القبرصي،

اللواء بحري الركن منصور بن سعود الجعيد، قائد الأسطول الغربي السعودي،

إضافة إلى قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وعدد من كبار الضباط من الدول المشاركة، والملحقين العسكريين، والإعلاميين، ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية.

تدريب عالي الكفاءة رغم الظروف الجوية الصعبة

شارك في التدريب عناصر من القوات البحرية، الجوية، والقوات الخاصة من مصر، اليونان، قبرص، السعودية، وفرنسا، حيث بدأت المرحلة الرئيسية بعرض متكامل لأنشطة التدريب التي نُفّذت خلال مراحله المختلفة، شملت:

حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها،

عمليات البحث والإنقاذ البحرية،

الدفاع ضد التهديدات السطحية عبر رمايات مدفعية باستخدام أعيرة متنوعة.

كما تضمّنت المرحلة هجومًا برمائيًّا على شاطئ معادٍ نفّذته وحدات القوات الخاصة المصرية والمشاركة، باستخدام الإبرار البحري والإسقاط المظلي، تبعه قصف جوي دقيق على أهداف مخططة على الساحل بواسطة طائرات متعددة المهام.

واختُتمت فعاليات التدريب بـمناورة بحرية شملت تشكيلات إبحار معقدة نفّذتها الوحدات البحرية المشاركة، وقفزة صداقة جوية نفّذها المظليون حاملين أعلام الدول المشاركة، في لقطة رمزية عكست روح التعاون والتنسيق العسكري المشترك.

وجرى تنفيذ جميع الأنشطة بكفاءة عالية، رغم سوء الأحوال الجوية، ما يُبرز مستوى الجاهزية، الاحترافية، والتنسيق المشترك الذي بلغته القوات المشاركة.