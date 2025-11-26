سعر سهم شوبيفاي (SHOP) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 26-11-2025

صعد سعر سهم ريفيان RIVIAN AUTOMOTIVE (RIVN) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده في وقت سابق لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 14.50$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 17.15$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد