وفد من "حماس" يختتم زيارة إلى بغداد.. ما الملفات التي تم مناقشتها؟

بغداد - ياسين صفوان - وترأس الوفد القيادي أسامة حمدان، وضم وفق بيان "حماس"، طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس الحركة.وناقش الوفد مع المسؤولين العراقيين مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب المستجدات السياسية والميدانية والتطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وقدّم وفد الحركة خلال اللقاءات عرضاً تفصيلياً للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، ولجرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، ولما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود العربية والإقليمية لوقف العدوان وإنهاء المعاناة الإنسانية.

وشدد الوفد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والعراقي، وعلى المواقف العراقية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. كما تناولت المباحثات، وفق البيان، سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر: "شهاب" + روسيا اليوم

