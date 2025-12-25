مجموعات NFT لا تشهد “رالي سانتا” مع وصول السوق إلى أدنى مستوياته في 2025

تام شمس - الخميس 25 ديسمبر 2025 01:42 مساءً - واصلت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) تراجعها في نهاية العام خلال ديسمبر، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للسوق إلى أدنى مستوى لها في عام 2025.

وبحسب بيانات CoinGecko، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع الـNFT إلى نحو 2.5 مليار دولار في ديسمبر، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 72% مقارنة بذروتها البالغة 9.2 مليارات دولار في يناير.

وجاء هذا التراجع في ظل استمرار ضعف نشاط المبيعات، بعد أداء باهت في نوفمبر. ففي ديسمبر، فشلت مبيعات الـNFT الأسبوعية في تجاوز 70 مليون دولار خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر، لتأتي دون وتيرة نوفمبر. ويبدو أن ديسمبر يعزز الاتجاه الهبوطي الذي طبع أواخر عام 2025، مع تراجع السيولة في نهاية العام.

ولم يتمكن سوق الـNFT من استعادة زخمه السابق، رغم تجدد الاهتمام بحالات الاستخدام، مدفوعًا بارتفاع الطلب على المقتنيات المادية مثل Labubu وبطاقات Pokémon في وقت سابق من العام.

خريطة حرارية لسوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) خلال الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: CoinGecko

تراجع عدد المشاركين يدفع مبيعات الـNFT إلى الهبوط

تزامن تباطؤ المبيعات مع انخفاض حاد في مشاركة السوق، حيث تراجع كل من عدد المشترين والبائعين خلال ديسمبر. وأظهرت بيانات CryptoSlam أن عدد المشترين الفريدين انخفض إلى 184,302 في الأسبوع الأول من ديسمبر، مقارنة بـ204,032 في الأسبوع الأخير من نوفمبر. واستمر تراجع مشاركة المشترين طوال الشهر، ليصل العدد إلى 135,120 في الأسبوع الثالث.

وسار البائعون على النهج نفسه، إذ أظهرت البيانات أن عدد البائعين الفريدين انخفض بنسبة 35.6% خلال الفترة ذاتها، ليهبط إلى ما دون 100 ألف للمرة الأولى منذ أبريل 2021. كما تراجعت أحجام المعاملات؛ فبحسب CryptoSlam، انخفض إجمالي معاملات الـNFT في الأسبوع الثالث من ديسمبر إلى نحو 800 ألف معاملة، بعدما سجل الأسبوع الأول من الشهر أقل من مليون معاملة.

تراجع أسعار مجموعات NFT الكبرى رغم بعض مظاهر الصمود

عكست أداءات أسعار الحد الأدنى (Floor Price) لأبرز مجموعات الـNFT حالة التباطؤ العامة في السوق، إذ سجلت معظم المشاريع العشرة الأكبر من حيث القيمة السوقية تراجعات مزدوجة الرقم خلال آخر 30 يومًا.

وأظهرت بيانات CoinGecko أن مجموعات رائدة مثل CryptoPunks وBored Ape Yacht Club وPudgy Penguins شهدت انخفاضات تراوحت بين 12% و28% خلال 30 يومًا، ما يشير إلى ضغوط هبوطية حتى على العلامات الراسخة في سوق الـNFT.

في المقابل، صمدت بعض المجموعات الفنية بشكل أفضل، مثل Autoglyphs وFidenza للفنان Tyler Hobbs وChromie Squiggle لـSnowfro، حيث سجلت مكاسب طفيفة خلال الفترة نفسها.

واللافت أن مجموعة تُدعى Sports Rollbots دخلت قائمة أفضل 10 مجموعات NFT من حيث القيمة السوقية، مع سعر حد أدنى يبلغ 5,800 دولار وقيمة سوقية تتجاوز 58 مليون دولار. وقد أدى دخول هذا المشروع الجديد إلى خروج Mutant Ape Yacht Club من قائمة العشرة الأوائل.