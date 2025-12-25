تكنولوجيا: Brook تطلق محول Wingman FGC VX لأجهزة PlayStation 4 و5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Brook محول Wingman FGC VX لمستخدمي أجهزة PlayStation 4 و PlayStation 5 في الولايات المتحدة، مما يتيح للاعبين استخدام أكثر من 150 وحدة تحكم من الطرف الثالث لم تكن مصممة لتكون متوافقة مع هذه الأجهزة، مثل وحدة التحكم 8Bitdo Ultimate Bluetooth المتوفرة على أمازون.

يتميز المحول بزمن استجابة منخفض للغاية، ويُوصَل عبر منافذ USB-A، أو USB-C باستخدام محول إضافي، حيث توصل وحدات التحكم السلكية مباشرة بالمحول، بينما تتصل وحدات التحكم اللاسلكية عن بُعد.

ويضيف المحول دعمًا كاملًا لأجهزة PS4 وPS5، مع تحكم بالحركة بستة محاور لوحدات التحكم التي تدعم هذه الميزة، بالإضافة إلى مستويات اهتزاز قابلة للتخصيص، وأزرار قابلة لإعادة التعيين، ومعايرة مخصصة لعصا التحكم.

يوفر المحول أيضًا ميزات إضافية لجميع وحدات التحكم، بما في ذلك وضع Turbo لإطلاق النار أو القفز تلقائيًا بشكل مستمر، ووضع Macro لتسهيل تنفيذ كومبو ألعاب القتال، مع إمكانية تعطيل هذه الأوضاع أثناء مسابقات الرياضات الإلكترونية باستخدام برنامج Brook Converter Center على الحاسب.

كما يمكن توصيل وحدات التحكم عبر المحول بأجهزة الحاسب الشخصي في وضع X-Input، مما يتيح للاعبين استخدام وحدات التحكم وعصي القتال المفضلة لديهم على الحاسب المكتبي. ويبلغ حجم المحول 77.0 × 20.3 × 12.4 ملم، ويزن 13.4 جرام فقط.

