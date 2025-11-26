سعر سهم إلومينا (ILMN) يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 26-11-2025

صعد سعر سهم إلومينا ILLUMINA, INC (ILMN) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المهمة 130.20$، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 151.75$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد