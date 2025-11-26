الاقتصاد

سعر سهم ريفيان (RIVN) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 26-11-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-26 12:27PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر سهم إلومينا ILLUMINA, INC (ILMN) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المهمة 130.20$، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 151.75$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

