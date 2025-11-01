تكنولوجيا: ألوان آيفون 18 برو المسربة تشعل الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت أبل هاتف آيفون 17 برو الشهر الماضي بألوان فضي وبرتقالي كوني وأزرق داكن. لكن إن لم تعجبك هذه الألوان وتبحث عن خيارات مختلفة، فكل ما عليك فعله هو الانتظار عامًا واحدًا فقط على ما يبدو.

فقد تسرّبت اليوم في الصين الألوان التي يُقال إن هاتف آيفون 18 برو سيُطرح بها في سبتمبر 2026، وتشمل درجات جديدة هي: البني المستوحى من القهوة، البنفسجي، والعنّابي. وقد ظهرت هذه الألوان في صورة تخيلية مسرّبة تم تداولها مؤخرًا.

وإذا صحّت هذه المعلومات، فهذا يعني أن أبل لن تغيّر استراتيجيتها، إذ يبدو أنها ما زالت متمسكة بعدم تقديم خيارات الأسود أو الأبيض. خطوة جريئة دون شك، لكنها تعبّر عن ثقة الشركة في اختياراتها.

أما بالنسبة للألوان الجديدة، فقد سبق أن استخدمت أبل اللون البنفسجي في عدة إصدارات سابقة مثل آيفون XR وآيفون 11 وآيفون 12 وآيفون 14 وآيفون 14 برو، إلا أن اللونين القهوة والعنّابي سيكونان سابقة في تاريخ هواتف آيفون، ما يجعل الأمر مشوّقًا للغاية لمحبي التغيير.

