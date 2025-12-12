شاهد بالفيديو.. أثناء إحتفاله بزفافه.. الفنان أحمد أمين يُصِر على زميله عثمان بشة بالتفكير في الزواج والأخير يرد: “أبشر”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفاف المطرب الشاب أحمد أمين, الذي أقيم في الأيام الماضية بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الفنان العريس, وهو يمازح زميله وصديقه المطرب عثمان بشة, أثناء مراسم “الجرتق”. أحمد أمين, أصر على زميله بالتفكير والسعي, في الزواج ليرد عليه عثمان بشة: “أبشر”, وسط ضحكات الحاضرين وجمهور مواقع التواصل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

