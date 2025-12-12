شاهد بالصورة والفيديو.. زوجة الحرس الشخص لقائد الدعم السريع الحسناء تستعرض جمالها بإطلالة جديدة

أشعلت حسناء السوشيال ميديا, والمودل المعروفة أمل المنير, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بأحدث ظهور لها على الميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت الحسناء التي تلقب نفسها باسم “أمول”, بنشر مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي. وأستعرضت نجمة السوشيال ميديا عبر الفيديو جمالها في أحدث إطلالة لها وسط تفاعل واسع من متابعيها الذين أطالوا الغزل فيها. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن أمول المنير, كانت قد تزوجت من الحرس الشخصي لقائد مليشيا الدعم السريع, قبل أشهر من الحرب التي دارت بين الجيش والمليشيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

