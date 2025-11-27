جمهورية الدومينيكان تسمح للولايات المتحدة باستخدام مطارها وقاعدة جوية لعملياتها في الكاريبي

أعلن رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر أن بلاده ستسمح للولايات المتحدة باستخدام مطار سانتو دومينغو الدولي وقاعدة جوية في إطار انتشارها العسكري ل​مكافحة المخدرات​ في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث لسانتو دومينغو، فيما تسعى الولايات المتحدة لتكثيف الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تتهمه واشنطن برئاسة كارتل مخدرات. وقال أبي نادر "لقد سمحنا للولايات المتحدة، لفترة محدودة، باستخدام مناطق محظورة في قاعدة سان إيسيدرو الجوية وفي مطار لاس أميريكاس إنترناشونال لتنفيذ عمليات لوجستية مثل تزويد الطائرات بالوقود ونقل معدات وطواقم تقنية". وأرسلت الولايات المتحدة أكبر حاملة طائرات في العالم إلى منطقة البحر الكاريبي، وأسطول من السفن الحربية والطائرات المقاتلة، في إطار عملية لمكافحة المخدرات تستهدف فنزويلا بشكل خاص.

