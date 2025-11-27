وول ستريت جورنال عن وثيقة سرية: 12 ضابطا ألمانيا وضعوا قبل عامين ونصف خطة سرية لحرب مع روسيا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن وثيقة سرية ألمانية كشفت عن إعداد 12 ضابطا ألمانيا قبل عامين ونصف خطة سرية تتعلق باحتمالات اندلاع حرب مع روسيا.
وبحسب الصحيفة، تتضمن الوثيقة تفاصيل حول كيفية نقل ما يقرب من 800 ألف جندي ألماني وأمريكي ومن قوات حلف شمال الأطلسي شرقا باتجاه خط المواجهة في حال تصاعد التوترات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ألمان قولهم إنهم يتوقعون أن تكون روسيا "مستعدة وراغبة" في مهاجمة حلف النيتو بحلول عام 2029، مشيرين إلى أن حوادث تجسس وعمليات تخريب واختراقات جوية شهدتها عدة دول أوروبية مؤخرا قد توحي بأن موسكو تستعد لهجوم محتمل.
