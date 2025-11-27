سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل العرس الجماعي «شارقة الخير» الحادي عشر

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس الأربعاء، حفل العرس الجماعي «شارقة الخير» الحادي عشر، الذي يقام بتنظيم من جمعية الشارقة الخيرية، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

استهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى عقبه سعيد غانم السويدي، عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، كلمة عبر خلالها عن سعادته بهذه المناسبة، قائلاً: «يسعدنا في هذا المساء أن نجتمع على الفرح، وهي أيام خالدة نحتفل فيها بيوم دولتنا الوطني، وتحرص جمعية الشارقة الخيرية دائماً على اختيار أكبر فعالياتها لتتزامن مع احتفالات الدولة، في ليلة تحمل من المعاني الإنسانية ما يلامس القلوب قبل أن تبتهج الأبصار».

وأضاف السويدي: «لقد أصبح العرس الجماعي في جمعية الشارقة الخيرية واحداً من أهم المشاريع التي نفخر بها؛ لأنه يترجم على أرض الواقع قيم التكافل والتراحم التي قامت عليها هذه الإمارة».

واستذكر عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية بداية مشروع العرس الجماعي، قائلاً: «نجتمع اليوم لنحتفل مع 150 عريساً في واحد من أكبر الأعراس الجماعية التي تنظمها الجمعية داخل الدولة، ونتابع من خلالها مسيرة ممتدة بدأت منذ عام 1990، حين انطلقت أولى خطوات هذا المشروع على يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ليكون أول عرس جماعي في منطقة الشرق الأوسط بأسره، ومنذ ذلك الوقت، لم يكن المشروع مجرد احتفال سنوي، بل أصبح رسالة متجددة، عنوانها دعم الشباب وحمايتهم من أعباء الاستدانة وتكاليف الزواج الباهظة».

وقال: «أتقدم بخالص التهاني للعرسان وأسرهم، ونؤكد لهم جميعاً أن الجمعية ستظل داعماً لهم في كل ما يعزز استقرارهم، فبناء الأسرة هو الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات، وفي هذا الصدد، وبينما نحن على مشارف عام الأسرة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فليكن زواجكم بذرة هذا العام، لتكوين أسر مستقرة تدعم اتحادنا العظيم الذي تقوى أركانه بسواعد أبنائه».

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور مادة مصورة تناولت تاريخ الأعراس الجماعية في إمارة الشارقة ودورها الكبير في ترسيخ قيم الترابط والتماسك المجتمعي، وتعزيز مبدأ الأسرة المستقرة المبنية على التكافل والتعاون.

تفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم رجل الأعمال عبدالرحيم الزرعوني؛ نظير إسهاماته الكبيرة في دعم العرس الجماعي، وتقديراً لدوره المجتمعي وجهوده المستمرة في مساندة المبادرات الخيرية والتنموية التي تعزز استقرار الأسرة وتساند الشباب في بناء مستقبلهم.

وفي ختام الحفل، التقط سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي صورة جماعية مع العرسان المشاركين في العرس الجماعي الحادي عشر، متمنياً سموه لهم التوفيق في حياتهم القادمة وأن يبارك الله لهم في زيجاتهم وبيوتهم، ويرزقهم الذرية الصالحة.

حضر الحفل بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من كبار المسؤولين وأهالي العرسان.

قدم مجموعة من الأطفال فقرة غنائية فنية عبروا فيها عن سعادتهم بالعرس الجماعي والدعم الكبير التي توليه القيادة الرشيدة من أجل تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية.