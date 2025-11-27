شكرا لقرائتكم خبر شراكات مبتكرة وقصص نجاح ملهمة في منتدى مكة لريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات منتدى مكة لريادة الأعمال تحت رعاية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة. اليوم الأربعاء، 26 نوفمبر 2025، يستمر المنتدى على مدار يومين، حيث يختتم غدًا الخميس 27 نوفمبر، في مقر غرفة مكة المكرمة. يحمل المنتدى شعار "نحو مستقبل أخلاقي ومستدام"، ويُعد منصة حيوية تجمع بين رواد الأعمال والمبدعين، بهدف تعزيز مكانة مكة المكرمة كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال.

يهدف المنتدى إلى خلق بيئة محفزة لتبادل الأفكار والخبرات ويسهم في تعزيز المشهد الريادي في المنطقة ويعتبر منصة حيوية تجمع رواد الأعمال والمبدعين لتعزيز مكانة مكة المكرمة كمركز للابتكار وريادة الأعمال.

برزت أهمية المنتدى كفرصة لبناء جسور التواصل وتبادل الخبرات، مما يعزز من تمكين رواد الأعمال ودعم منظومة الريادة الاقتصادية المستدامة. تمحورت الجلسات في اليوم الأول حول عدة موضوعات استراتيجية تتعلق بعالم ريادة الأعمال وأثر الشركات الناشئة في الاقتصاد العالمي، حيث تناولت الجلسة الأولى إلي أين يتجه عالم ريادة الأعمال؟ اتجاهات ومستقبل الشركات الناشئة، وناقشت الجلسة الثانية موضوع الاستثمار الهادف : نمو رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة تركزت النقاشات حول كيفية الموازنة بين الربح والمسؤولية الاجتماعية، مما يعكس الأهمية المتزايدة للاستثمارات التي تحترم المعايير الأخلاقية.

واحتلت التقنيات الناشئة مكانة بارزة في الجلسة الثالثة، حيث تم تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية في استحداث نماذج أعمال جديدة. تناول المتحدثون كيف يمكن لهذه التقنيات أن تُحسّن العمليات وتساعد في اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة.

كما شكلت ورش العمل جزءًا أساسيًا من فعاليات منتدى مكة لريادة الأعمال، حيث تم تنظيم مجموعة من الورش التي عكست التوجهات الحديثة في مجال ريادة الأعمال.

بدأت ورشة "خطواتك الأولى لريادة الأعمال"التي قدمها بنك التنمية الاجتماعية، بتقديم معلومات قيمة للمشاركين حول كيفية بدء مشروعاتهم. تميزت الورشة بتقديم نصائح عملية وأدوات مفيدة تساعد الرواد الجدد في تخطيط وتنفيذ أفكارهم بكفاءة.

في سياق متصل، قدمت ورشة "تأثير المؤسس: كيف تُشكّل العلامة التجارية الشخصية نجاح الشركات الناشئة" الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، حيث تناولت أهمية بناء علامة تجارية شخصية قوية وكيف يمكن أن تؤثر على نجاح الأعمال.

كما كانت ورشة "الاستشارات والابتكار وريادة الأعمال في نمو واستدامة الرعاية الصحية"، التي قدمتها جامعة أم القرى، فرصة لاستكشاف الحلول الابتكارية في قطاع الرعاية الصحية.

أما ورشة "خريطة رائد الأعمال 100" المقدمة من شركة دي ان أي للإستشارات، فقد ساهمت في توجيه المشاركين نحو بناء خطط عمل شاملة. عرضت الورشة استراتيجيات عملية وأساليب فعالة تساعد رواد الأعمال في تحديد أهدافهم وتطوير نماذج أعمالهم.

من جهته أكد يوسف خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، خلال كلمته "مكة المكرمة هي مركز عالمي لريادة الأعمال حيث تلتقي الطموحات". وشدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ودور المنتدى في تعزيز بيئة ريادة الأعمال، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تساهم بشكل كبير في دعم الابتكار والتطور وتنمية القدرات لدى رواد الأعمال.

كما شهد المنتدى أيضًا تقديم عدد من قصص النجاح التي تعكس الإبداع والابتكار. حيث استعرض سلمان بت، مؤسس شركة "نولج اكس"، تجربته في ربط المعرفة والابتكار من خلال حلول بحثية وتقنية متقدمة، مشيرًا إلى أهمية استغلال الفرص التكنولوجية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات.

وعرض طارق الدافئ، مؤسس شركة "الأمد"، تجربته حيث تحدث عن كيفية تحسين كفاءة التعليم باستخدام تقنيات الواقع الممتد وأهمية الاستثمار في التعليم والتدريب وتأثير ذلك على تعزيز مهارات الأفراد.

كما قدم م. عبدالله باوزير، مؤسس شركة "تميّز"، حلولًا تعليمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى رفع فعالية التعليم الإلكتروني. وفي سياق متصل عرض م. يزيد المطيري، مؤسس شركة "ألڤيرا"، حلولاً تعتمد على الذكاء الاصطناعي في فرز النفايات، معبرًا عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتحسين معدلات إعادة التدوير وكفاءة إدارة النفايات.

من جهتها أكدت اللجنة المنظمة لمنتدى مكة لريادة الأعمال على أهمية المنتدى كمنصة حيوية لتعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع الريادي.

وقالت اللجنة نسعى من خلال المنتدى إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتبادل المعرفة بين المبدعين في جميع القطاعات.

كما أكدت على الالتزام بالاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات، التي توفر بيئة ملهمة لتعزيز التعاون والتواصل بين رواد الأعمال.وسنعمل على أن تكون مكة المكرمة مركزًا عالميًا لريادة الأعمال والابتكار."