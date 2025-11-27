تابع الان خبر الندوة العالمية تُثني على جهود السعودية في خدمة القرآن الكريم ونشره عالميًا حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالدور الكبير الذي تبذله المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم وتعزيزه حفظًا وتلاوةً وطباعةً وترجمةً إلى مختلف لغات العالم، مؤكدة مكانتها الرائدة في نشر كتاب الله وتيسير وصوله إلى المسلمين أينما كانوا.

وجاء هذا الثناء عقب المبادرة التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر ملحقيتها الدينية في الهند، حيث سلّمت هدية خادم الحرمين الشريفين لجمهورية المالديف، والمتمثلة في 25 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، استمرارًا لجهود المملكة في دعم نشر القرآن الكريم عالميًا.

وأوضحت الندوة أن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السعودية بالإسلام والمسلمين، وحرصها على توفير المصحف الشريف بمختلف الروايات واللغات، انطلاقًا من دور المملكة التاريخي في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية شؤون المسلمين حول العالم.

كما أكدت أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يمثل صرحًا عالميًا رائدًا في إنتاج المصحف وفق أعلى معايير الجودة، مما يسهم في تسهيل تلاوة القرآن وحفظه ونشره بطريقة دقيقة وموثوقة.

واختتمت الندوة بيانها برفع الشكر والتقدير للقيادة السعودية على دعمها المستمر لهذه الجهود المباركة، سائلةً الله أن يجعلها في موازين حسناتهم.