توقيع الخطة المشتركة للتعاون الأمني بين السعودية وإسبانيا

وقع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، على الخطة المشتركة للتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وكان وزيرا الداخلية في البلدين عقدا، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الجلسة أن هذا الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات مميزة.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون، خاصة ما يتعلق بمكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية وغسل الأموال، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب بين المتخصصين في الوزارتين.