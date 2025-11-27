إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية

حققت شرطة ولاية نهر النيل إنجازًا نوعيًا عبر شرطة تأمين التعدين في إحباط محاولة تهريب (18) كيلوغرامًا من الذهب دون أوراق رسمية، في واحدة من أهم الضبطيات التي شهدتها الولاية خلال الفترة الأخيرة من جانبه وقف المهندس/ محمد كرتيكلا صالح وزير الحكم الإتحادي علي الضبطية يرافقه الدكتور/ محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون والي ولاية نهر النيل بحضور اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد مدير شرطة الولاية وأعضاء لجنة أمن الولاية صباح اليوم بمباني رئاسة شرطة التعدين بعطبرة على تفاصيل العملية التي جسّدت يقظة الأجهزة الشرطية واشاد

كرتكيلا بالدور المحوري الذي تضطلع به قوات الشرطة في بسط الأمن والإستقرار، مؤكدًا أن تهريب الذهب يمثل «إستهدافًا وتدميرًا ممنهجًا للإقتصاد الوطني مشيرًا إلى أن الشرطة ظلت تعمل بعين ساهرة ويد أمينة من أجل حماية مقدرات البلاد.

من جانبه، أكد والي نهر النيل أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لسلسلة نجاحات متتالية حققتها شرطة الولاية عبر إداراتها المختلفة، مشيرًا إلى أن الشرطة شكّلت على الدوام حائط صد وصمام أمان لحقوق المواطنين ومكتسباتهم، مما أسهم في تعزيز حالة الأمن والإستقرار التي تعيشها الولاية.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد مدير شرطة الولاية أن هذه العملية النوعية تمثل إنجازا كبيرا مؤكدا يقظة وجهازية قوات الشرطة مضيفا أن قوات الشرطة لن تتوانى عن التعامل بحسم مع كل من يهدف للمساس بثروات ومقدرات الدولة وتدمير الاقتصاد الوطني

من جانبه، كشف العقيد شرطة/ عبد الحكيم صلاح مدير شرطة تأمين التعدين تفاصيل الضبطية، موضحًا أن فريقًا متخصصًا من مباحث التعدين، وبإشراف مباشر من مدير شرطة الولاية، تمكن بعد عمليات رصد دقيقة ومعلومات متكاملة، من توقيف متهمَين(م.م.ع) و(ف.م.ع)

وبحوزتهما (15) سبيكة ذهب و(57) كرت شَشْنَة، بإجمالي يبلغ (18) كيلو و(279 ) جرامًا وحبتين ذهب دون أي مستندات رسمية وتم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهما بالرقم (496) تحت المواد (32) من قانون تنمية الثروة المعدنية و(21) أمر طوارئ بقسم بلاغات التعدين بولاية نهر النيل.

مؤكدا أن جهود مباحث التعدين ستتواصل بلا هوادة لمحاصرة مهربي الذهب، وردع كل من يعبث بمقدرات البلاد وثرواتها.