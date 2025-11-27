تتوجه بعثة فريق الكرة بنادي الهلال صباح غد الجمعة الى مدينة لوممباشي بالكونغو الديمقراطية، استعدادا لمواجهة سانت لوبوبو لحساب الجولة الثانية من مسابقة أبطال أفريقيا، وأسند مجلس إدارة نادي الهلال رئاسة البعثة إلى مساعد الرئيس، المهندس الفاضل التوم التهامي.

على ذات الصعيد وصل مدير العلاقات العامة بالهلال، الفاضل حسين، الى مدينة لوممباشي وأكمل كافة الإجراءات المتعلقة بالبعثة.

وفاز الهلال في الجولة الأولى على منافسه مولودية الجزائري برواندا بهدفين مقابل هدف، فيما تلقى لوبوبو خسارة من صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثة اهداف مقابل هدف بجنوب أفريقيا.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الهلال تتوجه الى الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.