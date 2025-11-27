اشار عضو كتلة "الوفاء لل​مقاومة​" النائب حسين الحاج حسن في تصريح لقناة "الجزيرة"٬ الى ان "من بدأ بخرق الاتفاق هو الراعي الأميركي الذي مدد فترة ​الاحتلال​"٬ معتبرا ان "الرد الإسرائيلي على قرارات الحكومة هو مزيد من العدوان والشروط".

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: الرد الإسرائيلي على قرارات الحكومة هو مزيد من العدوان والشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.