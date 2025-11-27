قبائل حضرموت تعلن المقاومة ضد المجلس الانتقالي وسط مخاوف من تفجر الوضع بجنوب اليمن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 10:56 مساءً - منذ 8 دقائق

أعلنت قبائل حضرموت، كبرى المحافظات اليمنية، مساء اليوم الخميس، عن تفويض كامل لقوات حماية حضرموت للتحرك فورا لردع أي قوات قادمة من خارج المحافظة الغنية بالنفط، وبدء “المقاومة بكل الطرق والوسائل” للدفاع عن حضرموت وثرواتها.

يأتي ذلك الإعلان وسط مخاوف متزايدة من احتقان سياسي وعسكري في واحدة من أهم المحافظات النفطية في جنوب شرق اليمن.

وأكد حلف قبائل حضرموت في بيان عقب اجتماع موسع له أن أي تمركز لقوات خارجية على أرض حضرموت يُعدّ “احتلالا” وسيجري التعامل معه بالقوة، واتخاذ خطوات وصفها بأنها “حاسمة” لمواجهة ما قال إنها تحركات خطرة تقوم بها قوى وافدة من خارج المحافظة.

وقال الحلف، الذي يتزعمه الشيخ القبلي البارز ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، إن حضرموت تواجه “محاولة واضحة للسيطرة على المحافظة ومكامن النفط”، مشيرا إلى أن مجموعات خارجية بدأت بالتمركز في مواقع حيوية واستلام بعض المعسكرات وعزل قياداتها المحلية.

ويستخدم الحلف تعبير “القوى الخارجية” للإشارة للقوات التي دفع بها المجلس الانتقالي الجنوبي في الآونة الأخيرة وشملت تعزيزات عسكرية ضخمة. ويقود تلك التعزيزات، التي أُطلق عليها قوات “الدعم الأمني”، العميد صالح علي بن الشيخ أبو بكر المعروف باسم “أبو علي الحضرمي”.

وتشهد حضرموت تصعيدا خطيرا ويخشى المراقبون أن المحافظة باتت على أعتاب انفجار ما لم تتحرك السلطة الشرعية والحكومة المعترف بها دوليا لنزع فتيل التوتر.