ذكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تصريح، أن "تهديد بلادنا يجري بذرائع عارية عن الصحة ولا يصدقها الشعب الفنزويلي ولا حتى الأميركي والدولي".
وأعلن "أننا أجرينا تدريبات في كافة أنحاء البلاد جمعت القوات المشتركة من الجيش والشرطة والشعب".
وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في آب الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أميركا اللاتينية.
وفي هذا السياق، أعلنت سلطات أميركا إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، في حين قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.
وردا على ذلك، أعلن مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، وأكد استعدادهم لصد أي هجوم أميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفنزويلي: تهديد بلادنا يجري بذرائع عارية عن الصحة وأجرينا تدريبات في كافة أنحاء البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.