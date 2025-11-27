شكرا لبحثكم عن خبر عدن..بيان رسمي صادر عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول للطاقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعلن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول للطاقة اختتام أعمال المؤتمر الذي عُقد يومي 26-27 نوفمبر في العاصمة عدن، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، وإشراف وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، بمشاركة سفراء ودبلوماسيين وممثلين عن البنك الدولي، وخبراء في قطاع الطاقة من دول شقيقة وصديقة.

أكد المشاركون نجاح المؤتمر في إقرار مشاريع استراتيجية موجَّهة لتعافي قطاع الكهرباء وتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة.

أقرت الجلسات رفيعة المستوى تنفيذ حزمة مشاريع كبرى بتمويل يبلغ مليار دولار مقدَّم من دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل المشاريع تطوير البنية التحتية للكهرباء، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، وتأهيل محطات التوليد، وتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في عدد من المحافظات.

كما أعلن شركاء دوليون استعدادهم لدعم برامج فنية ومشاريع تنموية مكمّلة تسهم في تعزيز استدامة المنظومة الكهربائية.

أطلق المؤتمر "العهد الوطني للطاقة 2035" ليكون إطارًا استراتيجيًا لإصلاح قطاع الكهرباء، كما اعتمد قائمة مشاريع ذات أولوية في محافظات عدن وحضرموت وتعز والضالع وأبين، إلى جانب برنامج موسّع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع.

اجمع المشاركون على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، والوحدة التنفيذية للمشاريع، وخبراء من القطاع الخاص، تتولى هذه اللجان متابعة التنفيذ، وإعداد الجداول الزمنية، ومراجعة الأطر القانونية، وتنسيق التمويلات بما يضمن التنفيذ الفعلي للمشاريع المعتمدة.

أكد المشاركون أن المشاريع المعلنة تمثل خطوة محورية نحو تحسين الخدمة الكهربائية وتعافي المنظومة الوطنية، وبداية مرحلة جديدة من الاستقرار وتوسعة وصول الكهرباء إلى المناطق الريفية.

عبّر المشاركون عن تقديرهم للدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات عبر إعلان مشاريع طاقة استراتيجية بقيمة مليار دولار، مؤكدين أهمية هذا الدعم في تعزيز قدرات البلد في التحول نحو الطاقة النظيفة ورفع كفاءة البنية التحتية الكهربائية وفق معايير فنية معتمدة، وكذا الدعم المستمر من المملكة العربية السعودية على مدى السنوات الماضية المتمثل بمِنح الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

اختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ مخرجاته، والعمل على جعل عام 2026 عام الكهرباء في اليمن، وتحويل الخطط المعتمدة إلى إنجازات ملموسة تعزز التعافي الوطني وتحسّن مستوى الخدمات الأساسية، مع استمرار الإصلاحات المؤسسية المالية والإدارية والفنية والقانونية.

يثمّن المؤتمر الجهود المبذولة من قبل العاملين على كافة المستويات والتي أثمرت بنجاح المؤتمر وسط إشادات رسمية محلية ودولية.

صادر عن:

المؤتمر الوطني الأول للطاقة - اليمن.

عدن 26-27 نوفمبر 2025م