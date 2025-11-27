شكرا لقرائتكم خبر عن أكوا باور السعودية تحقق الإغلاق المالي لـ7 مشاريع لإنتاج الطاقة بقيمة إجمالية 22.34 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتجه الدولار الأمريكي يوم الخميس نحو أكبر انخفاض أسبوعي له في أربعة أشهر، مع رهان المستثمرين على مزيد من التيسير النقدي، وسط ضغوط من الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع الين بنسبة 0.11% إلى 156.27 مقابل الدولار، مدفوعًا بنبرة أكثر ميلاً للتشديد من مسؤولي بنك اليابان.

وبسبب عطلة عيد الشكر، أُغلقت الأسواق الأميركية، ما جعل السيولة ضعيفة وساهم في تضخيم تحركات التداول.

وقال فرانشيسكو بيسولي، خبير العملات في بنك ING: "قد يكون هذا بيئة جذابة للسلطات اليابانية للتدخل في سعر الدولار/الين".

وأضاف: "لكن قد يظل هناك تفضيل للتدخل بعد صدور بيانات سلبية للدولار، كما أن توقف ارتفاع الزوج ربما أزال بعض الشعور بالإلحاح”.

توقعات أسعار الفائدة تضغط على الدولار

ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1% إلى 99.65، بعد أن تراجع من ذروة ستة أشهر سجلها قبل أسبوع، متجهًا نحو أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو. وهو منخفض حاليًا 0.54% خلال الأسبوع.

وحث مارك هايفيلي، رئيس الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى UBS، المستثمرين على إعادة النظر في تخصيصاتهم للعملات مع تراجع جاذبية الدولار، موصيًا باليورو والدولار الأسترالي بدلاً منه.

وقال المستثمرون إن تعيين المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفين هاسيت – المؤيد لخفض الفائدة – رئيسًا مقبلًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون محفزًا سلبيًا للدولار.

ولا يزال هناك انقسام في الرؤى بشأن آفاق الدولار.

وقال ثيموس فيوتاكيس، رئيس استراتيجية العملات العالمية لدى باركليز: "مررنا بفترة استفادت فيها أوروبا بوضوح من فروقات أسعار الفائدة وتوقعات النمو مقارنة بالولايات المتحدة".

وأضاف: "لكن بعض هذه الافتراضات يتم التشكيك فيها الآن. ارتفاع تكلفة اليورو سبب، لكن قوة ومتانة الاقتصاد الأميركي سبب آخر".

اليورو والفرنك السويسري يتأثران بمحادثات السلام في أوكرانيا

تراجع اليورو بنسبة 0.13% إلى 1.1581 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوع ونصف عند 1.1613 دولار.

وتراقب الأسواق المفاوضات بشأن اتفاق محتمل للسلام في أوكرانيا، والذي قد يدعم العملة الأوروبية الموحدة.

ومن المتوقع أن يسافر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع القادة الروس، إلا أن دبلوماسيًا روسيًا رفيعًا قال الأربعاء إن موسكو لن تقدم تنازلات كبيرة.

وأي اتفاق سيكون من شأنه الضغط على الفرنك السويسري، نظرًا لدوره كملاذ آمن جيوسياسي، لكن المحللين يقولون إنه ليست هناك إشارات واضحة بعد على ما يُعرف بـ"عائد السلام" وسط استمرار الضبابية.

وسجّل الدولار أدنى مستوى في أسبوع أمام الفرنك عند 0.8028، وكان آخر تداول له مرتفعًا 0.20% عند 0.8060.

ارتفاع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي

قفز الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.5728 دولار، وارتفع بحوالي 2% منذ التحول الأكثر تشددًا في لهجة البنك المركزي أمس.

ورغم أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي خفّض أسعار الفائدة الأربعاء، فإنه قال إن خيار تثبيت الفائدة كان مطروحًا، وأشار إلى أن دورة التيسير انتهت. ومع صدور بيانات اقتصادية قوية الخميس، تتوقع الأسواق زيادة الفائدة وتُسعّر رفعًا بحلول ديسمبر 2026.

وهذا يتناقض مع أكثر من 90 نقطة أساس من التخفيضات المتوقعة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي من الآن وحتى نهاية العام المقبل.

كما ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن عززت بيانات تضخم أقوى من المتوقع الأربعاء التوقعات بأن دورة التيسير هناك انتهت بدورها.

وتعتبر عوائد السندات الأسترالية لأجل 3 و10 سنوات، البالغة 3.86% و4.5% على التوالي، الأعلى بين دول مجموعة العشرة، وهو ما يجعل العملة تبدو "رخيصة" بحسب المحللين.

ويتم تداول الدولار الأسترالي عند 0.6536 دولار، في منتصف نطاق حافظ عليه على مدى نحو 18 شهرًا.

وساهمت تدخلات تثبيت سعر اليوان في بنك الشعب الصيني في استقرار اليوان عند 7.08 مقابل الدولار يوم الخميس.