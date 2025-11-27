قداس الـ27 من كل شهر في دير مار قبريانوس ويوستينا - كفيفان من أجل إعلان قداسة الطوباوي اسطفان نعمه

أقيم في ​دير مار قبريانوس​ ويوستينا -كفيفان قداس الـ27 من كل شهر من أجل إعلان قداسة الطوباوي اسطفان نعمه.

واحتفل بالذبيحة الالهية معلم المبتدئين الأب نجم شهوان، وشارك فيها رئيس الدير الاب اسطفان فرح، وكيل دعوى تقديس الطوباوي اسطفان الاب بولس قزي، الأب إيلي الديراني، في حضور الأب اغناطيوس داغر.

خدمت القداس خوقة الاخوة المبتدئين، في حضور حشد من المؤمنين من مختلف المناطق اللبنانية.

في بداية القداس رحب رئيس الدير بالحضور شاكرا للأباء مشاركتهم"، داعيا إلى "الصلاة من أجل تقديس الأخ اسطفان".

وبعد تلاوة الانجيل، ألقى الاب شهوان عظة دعا فيها إلى الصلاة، آملا "أن تحمل ​زيارة بابا الفاتيكان​ الى لبنان الخير والسلام".

وبعد القداس، أقيم تطواف بالقربان المقدس، تلبية لدعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في اطار الاستعدادات لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر.