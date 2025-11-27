أردوغان: حماس تُبدي “صبرا كبيرا” وتلتزم بوقف إطلاق النار

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن حركة حماس تُظهر "صبرًا كبيرًا" في مواجهة ما وصفه بالاستفزازات الإسرائيلية، مؤكّدًا أن الحركة تلتزم بوقف إطلاق النار الذي “يجب تطبيقه بشكل كامل دون استثناء”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحافيين على متن الطائرة، أثناء عودته من جنوب إفريقيا مساء الأحد، بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين.

وأضاف أردوغان، أن زيادة الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل وتمهيد الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع "ضرورة لا يمكن تأجيلها".

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن إظهار المجتمع الدولي إرادة تتسم بالحزم والاتساق والقدرة على فرض العقوبات، من شأنه إيقاف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو .

وأوضح أنه استحضر الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة بكافة اللقاءات التي أجراها مع قادة دول مجموعة العشرين والخطابات التي ألقاها خلال جلسات القمة.

وتابع "بعد عامين من الوحشية في غزة، أكدنا أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تحقق بجهودنا، وعلى جهود إعادة الإعمار".

وأردف "نواجه وحشية تُخالف وعودها في لحظة وترتكب جرائم قتل دون تردد، ومن المفترض أن يكون الجميع قد أدرك بأن إسرائيل ليست صادقة، وتختلق الأعذار لقتل الناس، وتضطهد الفلسطينيين".

وأشار الرئيس التركي إلى الكارثة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون في غزة، مبينا أن من واجب جميع الدول دعم نضالهم الشاق.

واستطرد "على الدول التي دفعت إسرائيل إلى هذا التهور أن تتحمل مسؤوليتها فورا، وللأسف، لم تقم الأمم المتحدة بدورها حتى الآن. ومن الضروري أن تُظهر الأمم المتحدة ثقلها في الخطوات التي ستُتخذ من الآن فصاعدا".

المصدر : عرب 48