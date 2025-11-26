أردوغان : ندرس المقترح المتعلق بتشكيل قوة دولية في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الأحد 23 نوفمبر 2025 ، أن بلاده تدرس موقفها من المقترح المتعلق بتشكيل قوة دولية في قطاع غزة ، مشيرًا إلى أن تركيا "ستقيّم الأمر وتتخذ القرار المناسب بما يخدم الاستقرار الإقليمي".

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ارتكب إبادة جماعية في غزة"، لافتًا إلى أن ما شهدته المنطقة من قتل ودمار "يمثل إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا لا يمكن تجاهله".

وشدد الرئيس التركي على أن حل الدولتين يعد أساسًا لتحقيق سلام دائم، مؤكداً ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة باعتباره خطوة محورية لإنهاء معاناة السكان، مضيفًا أن إعادة إعمار القطاع مسؤولية دولية مشتركة يجب على جميع الأطراف الالتزام بها.

وكشف أردوغان أن تركيا أرسلت أكثر من 13 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بدء الحرب، مؤكدًا أن أنقرة "ستواصل دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن غزة في جميع المحافل الدولية".

وأضاف أن بلاده ستستمر في حشد الدعم الدولي لوقف معاناة المدنيين وتمهيد الطريق نحو تسوية عادلة وشاملة في المنطقة.

المصدر : وكالات