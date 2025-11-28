"حماس" دانت إقدام الجيش الإسرائيلي على إعدام شابين فلسطينيين في جنين رغم تسليم نفسيهما

دانت ​حركة حماس​، إقدام الجيش الإسرائيلي، على إعدام شابين فلسطينيين أعزلين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وقالت إن ذلك "يكشف مجددا العقلية الإجرامية التي تحكم سلوكه".

جاء ذلك في بيان للحركة تعقيبا على مقطع مصور، يظهر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار من مسافة صفر، نحو شابين فلسطينيين، في مدينة جنين، بعد أن رفعا أيديهما واستسلما، في حين ادعى الجيش الإسرائيلي بأن الحادثة قيد المراجعة.

وأكدت أن "الحملة العسكرية الوحشية التي تستهدف محافظات الضفة الغربية ولاسيما شمالها، تبرهن أن خيار المقاومة هو الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الاحتلال وعدوانه المتصاعد".

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والهيئات القانونية والحقوقية بـ"تحرك عاجل لوقف عمليات الإعدام الميداني المتصاعدة، والتي باتت سياسة رسمية للاحتلال، تمارس على مرأى العالم دون رادع أو محاسبة".