وزير الخارجية الإسباني: الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار بغزة أو لبنان وانتهاك السيادة غير مقبول

اكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ان "الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار بغزة أو لبنان وانتهاك السيادة غير مقبول".
واشار في تصريح لقناة "الجزيرة"٬ الى ان "أي اتفاق سلام أو مفاوضات بأوكرانيا يجب أن تبدأ بوقف إطلاق نار دائم وغير مشروط"٬ مؤكدا انه "لا يمكن تقرير مستقبل أوكرانيا والأمن الأوروبي دون حضور الأوروبيين على الطاولة".
في سياق اخر٬ شدد على انه "يجب التفكير في إعادة الإعمار بأسرع ما يمكن تحت إدارة فلسطينية بالضفة أو في غزة"٬ مضيفا انه "يجب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووضع شروط الأمن بدءا بالأمن الغذائي".
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.