وزير الخارجية الإسباني: الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار بغزة أو لبنان وانتهاك السيادة غير مقبول

اكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ان "الانتهاكات المستمرة ل​وقف إطلاق النار​ بغزة أو لبنان وانتهاك السيادة غير مقبول".

واشار في تصريح لقناة "الجزيرة"٬ الى ان "أي اتفاق سلام أو مفاوضات بأوكرانيا يجب أن تبدأ بوقف إطلاق نار دائم وغير مشروط"٬ مؤكدا انه "لا يمكن تقرير مستقبل أوكرانيا والأمن الأوروبي دون حضور الأوروبيين على الطاولة".

في سياق اخر٬ شدد على انه "يجب التفكير في إعادة الإعمار بأسرع ما يمكن تحت إدارة فلسطينية بالضفة أو في غزة"٬ مضيفا انه "يجب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ووضع شروط الأمن بدءا بالأمن الغذائي".