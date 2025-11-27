الاباتي محفوظ: السلام الذي ندعو إليه هو سلام المسيح لا الاستسلام

اشار الرئيس العام للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة الاباتي هادي محفوظ الى ان "البابا لاوون الرابع عشر سيزور مار شربل في عنايا"٬ لافتا الى ان "هذه الزيارة تتزامن مع ملف دعوى مار شربل من 100 سنة على القد لقداسته".

ولفت في حديث لبرنامج "صار الوقت"٬ الى ان "8 أيار انتخب البابا لاون الرابع عشر، و 8 ايار تاريخ ميلاد القديس شربل٬ الزيارة تتزامن مع 60 سنة على تطويب مار شربل٬ تواريخ تتزامن بطريقة لا يمكن تفسيرها".

واعتبر ان "شعار السلام وطوبى لفاعلي السلام لا يجب ان يستفز أحداً٬ السلام الذي نتحدث عنه هو سلام المسيح والعيش بسلام ولا يعني الخنوع والاستسلام".