ميشال معوض: على الدولة اللبنانية أن تتجرأ وتذهب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية

أشار رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض، إلى أن "لزيارة البابا لاوون الرابع عشر في هذه الفترة رمزيّة سياسيّة كبيرة، واللافت أنّه اختار ​لبنان​ في أوّل زيارة له للمنطقة وليس العراق أو سوريا مثلا".

ذكر، في مقابلة عبر قناة "إم تي في"، أن "زيارة البابا اليوم تأتي في سياق زيارة لبنان جديد فالتوقيت ببالغ الرمزيّة والحساسيّة".

ودعا معوض إلى "تحييد البلد عن الصراعات وقبل كلّ شيء أريد قيام دولة في لبنان"، مشيرا إلى أن "الجيش اللبناني جزء من الدولة وهو مؤسسة تنفّذ قرار الحكومة، ومن الطّبيعي أن يأخذ رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وقتاً ليجمع اللبنانيّين حول الدولة و"العطب البنيوي" الذي نراه اليوم ليس في موقف الرئيس عون بل في مواقف ​حزب الله​".

ورأى أن "حزب الله يؤكّد يوماً بعد يوم أنّه جزء من الحرس الثوري الإيراني، وانطلاقاً من هنا يجب إعادة تقويم المسار لأنّ البقاء على ما هو عليه سيؤدّي بنا إلى حرب جديدة ومسألة منع حرب جديدة تنبغي أن تكون أولوية الأولويات".

وقال معوض: "جميعنا نعرف من هي إسرائيل ومن المعروف أنّها لا تأخذ بعين الاعتبار أيّ حقوق للإنسان وحان الوقت أن تقوم الدولة اللبنانية بالتفاوض".

وشدد على أن "قرار الجيش اللبناني عند رئيس الجمهورية كقائد أعلى وعند الحكومة، ومن المهمّ جدًّا عدم نسيان هذا الأمر وإذا استمرينا بالدولة الرديفة ووصلنا إلى حرب فهل نكون قد خدمنا لبنان واللبنانيين؟".

وأضاف معوض: "أخشى أن نضيّع الفرصة مجدّداً وعندها سيكون لبنان خارج التاريخ والجغرافيا إذا لم نتحمّل مسؤوليّاتنا كلبنانيين".

ولفت إلى أن "على الدولة اللبنانية أن تتجرأ وتذهب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية ومن دون شروط".

واعتبر معوض أن "المطلوب إنقاذ لبنان وإذا كان ذلك يتطلب مفاوضات مباشرة لاسترداد أرضنا وإخراج البلد من حالة الحرب المفروضة عليه، فلمَ لا نعمل من أجل المصلحة الوطنيّة؟".