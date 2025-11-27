وزارة الزراعة بحثت مع شركة SOLITAIR ونقابة مصدّري ومستوردي الخضار والفاكهة في تعزيز التعاون

عُقد اجتماع في مبنى وزارة الزراعة ضمّ وفدًا من شركة SOLITAIR للشحن الجوي، إضافة إلى مجلس نقابة مصدّري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان، وخُصِّص للبحث في آفاق التعاون في مجال ​نقل المنتجات الزراعية​ اللبنانية إلى الأسواق الخارجية، برعاية وزير الزراعة نزار هاني.

استعرض ممثل الشركة كوستي متري، المواصفات التقنية للطائرات المستخدمة في عمليات الشحن، وقدراتها الاستيعابية، إضافة إلى شبكة الوجهات التي تغطيها الشركة ولا سيما في الدول العربية والخليجية.

وأوضح أن الشركة تُبدي اهتمامًا خاصًا بتوفير خدمات شحن متطورة للمنتجات الزراعية اللبنانية، بما يضمن وصولها بجودة عالية إلى الأسواق المستهدفة.

وفي مداخلته، نوّه هاني بأهمية هذه الخطوة، معتبرًا أنها تشكّل إضافة نوعية لدعم المزارعين والمصدّرين اللبنانيين، لما توفره من إمكانية إيصال المحاصيل بسرعة إلى الأسواق البعيدة مع الحفاظ على جودتها.

وفي ختام الاجتماع، تمّ تأكيد وجود اهتمام مشترك بين شركة SOLITAIR والمصدّرين اللبنانيين بتفعيل التعاون لنقل المحاصيل الزراعية جوًا إلى مختلف دول العالم، وبصورة خاصة إلى الأسواق العربية والخليجية، بما يساهم في تعزيز الصادرات الزراعية اللبنانية وزيادة تنافسيتها.