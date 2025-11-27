حزب الله يعلن مقتل أربعة من عناصره في الغارة الإسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن "حزب الله"، مساء الأحد، مقتل أربعة من عناصره جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي الغارة نفسها التي قضى فيها القيادي البارز هيثم علي الطبطبائي.

وذكر الحزب، في بيانات منفصلة، أسماء القتلى وهم:

قاسم حسين برجاوي "ملاك" (مواليد 1979) من حي الباشورة في بيروت.

مصطفى أسعد برو "الحاج حسن" (مواليد 1989) من بلدة شمسطار في البقاع.

رفعت أحمد حسين "أبو علي" (مواليد 1982) من بلدة حام في البقاع.

إبراهيم علي حسين "أمير" (مواليد 1990) من بلدة عيترون في الجنوب.

وأوضح الحزب أن العناصر الأربعة "قضوا إثر عدوان إسرائيلي غادر" استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، نعى "حزب الله" القيادي هيثم علي الطبطبائي، الذي قتل في الغارة ذاتها.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفر القصف الجوي الإسرائيلي عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 28 آخرين.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قتل "هيثم علي الطبطبائي، قائد أركان حزب الله"، خلال الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر : وكالات