باسيل استقبل سفير اليابان في لقاء وداعي خصص لعرض آخر المستجدات والعلاقات الثنائية

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في المقر العام للتيار، سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي، في لقاء وداعي خصص لعرض آخر المستجدات و​العلاقات الثنائية​.

وأشارت لجنة الإعلام والتواصل في التيار إلى أن "اللقاء شكل مناسبة لتأكيد أهمية استمرار التعاون بين لبنان واليابان، والتقدير للدور الذي أداه السفير ماسايوكي خلال فترة عمله في بيروت".