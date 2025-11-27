استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في المقر العام للتيار، سفير اليابان ماغوشي ماسايوكي، في لقاء وداعي خصص لعرض آخر المستجدات والعلاقات الثنائية.
وأشارت لجنة الإعلام والتواصل في التيار إلى أن "اللقاء شكل مناسبة لتأكيد أهمية استمرار التعاون بين لبنان واليابان، والتقدير للدور الذي أداه السفير ماسايوكي خلال فترة عمله في بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل استقبل سفير اليابان في لقاء وداعي خصص لعرض آخر المستجدات والعلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.