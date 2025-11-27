أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "الجيش في ​غينيا بيساو​ نصّب الجنرال هورتا إينتا رئيسًا انتقاليًا بعد يوم من الإطاحة بالقيادة المدنية".

وفي وقت سابق، قالت القيادة العسكرية العليا التي استولت على السلطة بينما كانت البلاد تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في 23 تشرين الثاني، إنها قررت إعادة فتح المدارس والأسواق والمؤسسات الخاصة "فورا" من أجل "العودة إلى العمل بشكل طبيعي"، بحسب ما جاء في بيان.

وتقع غينيا بيساو على الساحل الغربيّ لإفريقيا، وتحدّها السنغال وغينيا كوناكري، وقد شهدت منذ استقلالها عام 1974 أربعة انقلابات عسكريّة وعددا من محاولات الانقلاب.

وكثيرا ما شكّلت مواسم الانتخابات وإعلان نتائجها مناسبات للاحتجاج في هذا البلد.