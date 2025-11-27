مستشفى صيدا الحكومي: تغطية استشفائية بنسبة 100% لمن يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة

أعلن مستشفى ​صيدا​ الحكومي، في بيان، عن "تغطية استشفائية بنسبة 100% للمواطنين الذين يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة العامة، وذلك استناداً إلى القرارات الصادرة من الوزارة". وأوضح أنّه "يشمل هذا القرار حاملي بطاقة الشؤون الاجتماعية أمان".

