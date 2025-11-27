عقيص: سيادة الدولة لا تحتمل الشراكة وهي وحدها المعنية بحمل السلاح

اشار عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب جورج عقيص في تصريح لقناة "الجزيرة"٬ الى ان "​سيادة الدولة​ لا تحتمل الشراكة وهي وحدها المعنية بحمل السلاح"٬ لافتا الى ان "قرار الحكومة أرسى أن سلاح حزب الله خارج عن الشرعية ويجب حصره".

