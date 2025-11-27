المطران عون: زيارة البابا لاوون إلى لبنان تعطي الأمل والفاتيكان يريد تسليط الضوء على لبنان

أشار راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​، إلى أنّ "زيارة ​البابا لاوون الرابع عشر​ إلى لبنان تعطي الأمل والزخم الإعلامي الكبير لتسليط الضوء على لبنان". ولفت، في مقابلة مع قناة "إم تي في"، إلى أنّ "الفاتيكان يريد تسليط الضوء على لبنان ومساعدته من خلال هذه الزيارة على الاقل معنويًا".

