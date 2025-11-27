النشرة: تعرّض مواطن لطعنات بالسكين في راشيا من قبل مجهولين ونقله إلى المستشفى للعلاج

افاد مراسل الخليج 365٬ في البقاع عن "تعرض مواطن الى عدة طعنات بالسكين في جسده من قبل مجهولين في راشيا نقل على اثره إلى مستشفى راشيا الحكومي للمعالجة".
ولفت الى ان "القوى الامنية فتحت تحقيق لمعرفة اسباب وهوية الفاعلين".
