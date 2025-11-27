النشرة: تعرّض مواطن لطعنات بالسكين في راشيا من قبل مجهولين ونقله إلى المستشفى للعلاج

افاد مراسل الخليج 365٬ في البقاع عن "تعرض مواطن الى عدة ​طعنات​ بالسكين في جسده من قبل مجهولين في راشيا نقل على اثره إلى مستشفى راشيا الحكومي للمعالجة".

ولفت الى ان "القوى الامنية فتحت تحقيق لمعرفة اسباب وهوية الفاعلين".