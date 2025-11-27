لبنان | وزير الإعلام استقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ووفدا من "نضال لأجل الانسان"

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 نوفمبر 2025 10:56 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2025 9:25 مساءً

استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات EU Election Observation Mission، في حضور رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة ل”تلفزيون لبنان” الدكتورة أليسار نداف.

وخلال اللقاء، تم البحث في مواضيع عدة، من بينها قانون الإعلام الجديد الذي اطّلعت البعثة على مضمونه والإيجابيات التي تضمنها. كذلك ناقش المجتمعون الانتخابات النيابية المقبلة، إضافة إلى أوضاع وسائل الإعلام وسبل التعاون بين البعثة والوزارة و”تلفزيون لبنان”.

وقال وزير الاعلام : “شجعت البعثة على القيام بدورها في مراقبة الانتخابات المقبلة، باعتبار أن هذا العهد الرئاسي الجديد، ومعه الحكومة، يحرصان على صدقية الانتخابات ونزاهتها أكثر من أي وقت مضى”.

جمعية “نضال لأجل الانسان”

وكذلك، استقبل وزير الإعلام وفد جمعية “نضال لأجل الانسان”، الذي تحدثت باسمه رئيسة الجمعية ريما صليبا، التي أشارت إلى أن “البحث تطرق الى اقتراح قانون تقدمت به الجمعية يتعلق بحماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التعاون مع وزارة الإعلام المعنية بمواقع التواصل”.

وأكدت أن “وزير الإعلام أبدى كامل استعداده للمساعدة في هذا الموضوع. كما تم الاتفاق على خطة عملية وطاولة مستديرة برعاية الوزارة تتعلق بوسائل الاعلام للاضاءة على كل جوانب القانون”.